Перемир’я в Херсоні: що відбувається у місті та чого бояться місцеві жителі

«Тихі дні» в Херсоні: місцеві жителі скористалися перемир’ям, щоб повернутися до зруйнованих домівок і навести лад у місті / © Associated Press

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В Херсоні триває «олешківське перемир’я». Люди масово вийшли на вулиці, відвідували домівки в червоній зоні, ремонтували пошкоджене житло, закуповували продукти та прибирали прибудинкові території. Водночас містяни побоюються, що вже від 1 листопада російські війська відновлять інтенсивні обстріли, бо фіксують завезення російської техніки і боєприпасів на лівобережжі біля річки Дніпро.

Як живе Херсон зараз, розповіла місцева мешканка Юлія Палій.

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За її словами, одним із перших незвичних відчуттів стала можливість спокійно прокинутися від звуку автомобільного двигуна. Жінка спочатку навіть здивувалася, хто з сусідів наважився так довго прогрівати машину. Адже в червоній зоні російські дрони знищили майже всі автомобілі, які не вдалося сховати в гаражах.

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«Дивне відчуття, коли не потрібно щохвилини прислухатися до неба», — описала херсонка свої враження.

Херсонці масово вийшли на вулиці

Юлія Палій розповіла, що після початку перемир’я на вулицях міста стало помітно більше людей і транспорту. Попри холодну та дощову погоду, херсонці поспішали у справах: ходили пішки, їздили велосипедами, автомобілями та автобусами.

«Такої кількості таксі я не бачила ще з мирних часів. Таксисти мабуть за цей тиждень зароблять на нові автівки. Багато людей поспішали провідати свої домівки в червоній зоні. Одні ремонтували вікна та дахи, інші- вивозили речі та побутову технику. А були і такі що ридали на руїнах або біля розкрадених мародерами хатах», — зазначила херсонка.

В цілому ж настрій у людей був позитивний, додала вона.

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«Я звісно втомилась від походу в супермаркет але повернулась додому ціла і спокійна, а не як зазвичай — перелякана, спітніла від жаху і з ішемічним комом в горлі», — зізнається Юлія.

У місті відновлюють комунікації та прибирають вулиці

Під час перемир’я в Херсоні активізувалися комунальні та ремонтні служби.

За словами місцевої жительки, ремонтні бригади працювали чи не на кожному кварталі. Електрики та працівники водоканалу займалися відновленням інфраструктури.

До прибирання міста долучилися працівники «Парків Херсона», які збирали сміття обабіч доріг. Місцеві мешканці також активно наводили лад біля своїх будинків: обрізали дерева й кущі, підмітали опале листя та прибирали прибудинкові території.

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У магазинах і на ринках тим часом утворився ажіотаж. Херсонці масово скуповували продукти та товари першої необхідності, намагаючись зробити запаси на майбутнє.

У Херсоні знову відкрилися кав’ярні

Одним із найбільш зворушливих моментів для Юлії Палій стала відкрита кав’ярня зі столиками просто неба.

«Бачила відчинену кав’ярню та стільчики біля неї на столиках — квіти в маленьких вазочках. Я аж очима покліпала, бо гадала що мені це ввижається. Такі милі дрібниці із мирного життя. Завтра якщо не буде дощу — обов’язково зайду на чашку кави. Сидіти просто неба і насолоджуватись напоєм — то є розкіш для херсонців», — пояснила жителька Херсона.

Херсонці побоюються нового загострення

Попри тимчасове затишшя, мешканці міста не поспішають вважати небезпеку минулою.

За словами Юлії Палій, увечері стало відомо, що російські війська перекидають значну кількість боєприпасів, особового складу та будівельних матеріалів до населених пунктів на лівому березі Дніпра, зокрема до Олешок і Голої Пристані.

Через це херсонці побоюються, що від 1 листопада обстріли можуть знову посилитися.

Окреме занепокоєння викликає активність російських диверсійно-розвідувальних груп.

В іншому пості Юлія Палій додала, що «новини з окупованого берега не радують».

«Вороги використовують так звану гуманітарну місію суто в своїх інтересах. Тож на Херсон очікуватимуть важкі часи, будуть обстрілювати зі всього, що натаскали в прибережну зону», — припустила місцева мешканка.

Нагадаємо, гуманітарне перемир’я, яке спершу погодили лише для Олешків, швидко поширилося на всю територію Херсонської області. Сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

Зранку, 29 жовтня, ОВА звітувала: минулої доби обстрілів та влучань по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури в Херсоні не зафіксовано.

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