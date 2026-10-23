Перемир’я в Олешках: коли запрацює і що передбачають домовленості України та РФ (оновлено)

Олешки / © ТСН

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В окупованих Олешках на Херсонщині цивільні опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Україна та Росія домовилися за посередництва першої леді США Меланії Трамп про спеціальну місію. Вона має забезпечити безпечний коридор для евакуації людей і доправлення необхідної допомоги.

ТСН зібрав усі подробиці щодо ситуації в Олешках і коли проведуть евакуацію жителів.

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Перемир’я в Олешках: у Білому домі зробили заяву

За інформацією Білого дому, Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках від 29 жовтня. Це дозволить безпечно доставити гуманітарну допомогу та евакуювати людей.

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Переговори ініціювала перша леді США Меланія Трамп. Разом із представником вона співпрацювала з керівництвом України та Росії, аби узгодити всі умови, терміни й деталі припинення вогню.

«Ситуація в Олешках критична. Олешки — це прифронтове місто, охоплене війною, що перебуває на межі катастрофи. Населення, яке залишилося там, складається переважно з літніх людей, що терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Жителі Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних воєнних атак», — зазначила Меланія Трамп.

За словами Меланії Трамп, цивільні представники обох країн відвідають місцевих жителів, щоб з’ясувати їхні потреби. Усім охочим евакуюватися допоможуть із транспортом та організують виїзд туди, куди вони оберуть — до України чи до Росії.

У Білому домі також заявили, що за перебігом операції стежитиме незалежна американська медіаорганізація. Вона супроводжуватиме українські та російські команди й документуватиме їхню роботу.

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Як зазначили в американській адміністрації, питання Олешок обговорювали під час приватної дискусії на заході Меланії Трамп «Разом сприятимемо майбутньому» в Нью-Йорку, який відбувся в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Після цього сторони налагодили комунікацію і призначили команди для координації дій, зокрема розмінування.

Дональд Трамп відреагував на перемир’я в Олешках

Президент США Дональд Трамп заявив, що Меланія Трамп ініціювала переговори щодо Олешок, щоб урятувати дітей. Про це повідомила українська служба «Голосу Америки».

«Що вона хоче зробити, це врятувати дітей. На цьому вона зосередила увагу. І обидві сторони співпрацюють із нею. Вона чудово справляється зі своєю роботою», — сказав американський президент.

За словами Трампа, його дружина самостійно звернулася до України та Росії, після чого обидві сторони погодилися на її пропозицію.

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«Це її ініціатива. Вона зв’язалася з обома сторонами, і обидві сторони погодилися на це», — заявив він.

Президент США також зазначив, що Меланія Трамп домовилася про перемир’я в складному районі.

Що відомо про операцію з деблокування Олешок

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про підготовку операції з деблокування тимчасово окупованих Олешок та навколишніх територій.

«Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць. Її метою є створення постійних гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставлення допомоги», — написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

За його словами, для проведення операції спочатку оголосять припинення вогню. Він додав, що підготовка домовленостей була тривалою та відбувалася на різних політичних рівнях.

Головні три пункти домовленостей з РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив домовленості про початок гуманітарної місії в Олешках. За словами омбудсмана, переговори з українського боку вів він сам, а з російського — Яна Лантратова.

Лубінець окреслив три основні пункти домовленостей: припинення вогню, доставлення гуманітарного вантажу до Олешок і забезпечення вільного пересування цивільного населення з міста.

«У межах нашої угоди: перше — буде забезпечено режим тиші; друге — буде доставлено гуманітарний вантаж до Олешок; третє — буде забезпечено вільне пересування цивільного населення з Олешок», — повідомив він.

Омбудсман Дмитро Лубінець підкреслив, що місія дуже складна і проходитиме поступово. Він закликав відповідально поширювати інформацію про операцію та обіцяв регулярно повідомляти суспільству про її перебіг і результати. За його словами, українська сторона докладає зусиль, щоб урятувати людей, які залишаються в окупованому місті.

Що заявили в Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові виконають рішення Верховного Головнокомандувача для проведення гуманітарної місії в Олешках. Відповідні накази передадуть у підрозділи.

Також у Генштабі зазначили, що українські підрозділи неодноразово доставляли гуманітарні вантажі за допомогою безпілотників мешканцям Олешок і навколишніх сіл.

«Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований», — зауважили в Генштабі.

Згодом у Генштабі підтвердили, щ з 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню в районі окупованих Олешок. Це необхідно для проведення гуманітарної операції. У штабі запевнили, що Сили оборони роблять усе можливе, аби безпечно допомогти та врятувати жителів міста.

Перемир’я в Олешках: що заявили в РФ

Як передають російські ЗМІ, речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що представники військового керівництва працюють над узгодженням термінів припинення вогню в районі Олешок.

За його словами, усі охочі зможуть залишити місто в межах гуманітарної операції. На евакуацію може знадобитися щонайменше кілька днів, однак прогнозувати її тривалість поки зарано.

Пєсков також повідомив, що деталі операції, якщо їх дозволять оприлюднити, надасть Міністерство оборони Росії. Окремо він відзначив роль Меланії Трамп у координації переговорів щодо припинення вогню.

Водночас начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов оголосив про припинення вогню на Херсонщині через гуманітарну операцію в Олешках.

«У зв’язку з проведенням гуманітарної операції в районі Олешок Херсонської області, припиняється вогонь на цьому напрямку. Режим тиші на херсонському напрямку запроваджується з 04:00 за московським часом 27 жовтня», — заявив Герасимов.

Варто зауважити, що у повідомленнях американської та російської сторін фігурують різні дати початку припинення вогню: 29 жовтня — за інформацією Білого дому та 27 жовтня — за заявою російського військового керівництва.

Гуманітарна катастрофа в Олешках — останні новини

Нагадаємо, в Олешках склалася критична гуманітарна ситуація. Місто понад чотири місяці залишається без регулярного постачання продуктів, а місцеві жителі потерпають від гострої нестачі їжі та медикаментів.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в цілеспрямованому створенні умов для знищення людей.

Раніше ми писали про те, хто влаштував блокаду Олешок. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які можуть бути причетними до блокади міста та гуманітарної катастрофи.

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