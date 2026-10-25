Перемир’я в Олешках під питанням: що може зірвати плани з евакуації людей — ISW

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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Україна та Росія узгодили дату початку локального припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині — з 03:00 27 жовтня за київським часом. Режим тиші має забезпечити проведення гуманітарної операції та допомогу цивільним.

Однак, зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), точні межі зони припинення вогню та умови евакуації мешканців залишаються незрозумілими.

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Припинення вогню в Олешках 27 жовтня: що заявили Україна та Росія

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок із 03:00 27 жовтня за київським часом.

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«Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян», — додали в Генштабі.

Російська сторона також заявила про готовність припинити вогонь. Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов повідомив, що режим тиші на Херсонському напрямку діятиме з 04:00 за московським часом, що відповідає 03:00 за київським.

«У зв’язку з проведенням гуманітарної операції в районі населеного пункту Олешки Херсонської області збройними силами РФ припиняється вогонь на Херсонському напрямку та вводиться режим тиші з 04:00 ранку 27 жовтня», — заявив Герасимов.

За його словами, російські військові мають провести інженерну розвідку та забезпечити безпечний рух гуманітарної колони до Олешок.

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Про можливість евакуації цивільних заявила й уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова. За її словами, «буде забезпечено безпечний прохід для громадян, які бажають залишити зону бойових дій».

Отже, сторони назвали однаковий час початку режиму тиші. Однак, як зазначають аналітики ISW, це ще не означає, що всі умови гуманітарної операції остаточно узгоджені.

ISW про перемир’я в Олешках: які питання залишаються відкритими

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на дві основні невизначеності.

«Перша стосується території дії режиму тиші: українська сторона говорить про визначений район Олешок, тоді як російська заявляє про припинення вогню на Херсонському напрямку. Тож наразі незрозуміло, на яку саме територію поширюватимуться домовленості», — зазначають в ISW.

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«Друга — умови евакуації цивільних. Залишається відкритим питання, чи зможуть мешканці Олешок вільно та безпечно обрати напрямок виїзду — на підконтрольну Україні територію чи до Росії», — додають аналітики.

Отже, за оцінкою ISW, сама заява про припинення вогню ще не гарантує безпечної евакуації цивільних. Для цього необхідні чіткі домовленості щодо території дії режиму тиші та порядку виїзду мешканців.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація. Місцеві жителі відчувають нестачу продуктів, медикаментів і питної води, а бойові дії та небезпека на дорогах ускладнюють доставлення допомоги й евакуацію цивільних.

Щоб допомогти мешканцям міста, сторони домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає запровадження локального режиму тиші, доставлення гуманітарного вантажу та створення умов для безпечного виїзду цивільних. Успіх операції залежить від узгодження безпекових питань, зокрема маршруту гуманітарної колони та умов евакуації мешканців.

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