Перемир’я в Олешках: стало відомо, хто переконав Меланію Трамп втрутитися

Олешки / © Дмитро Лубінець

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Одним із ключових моментів у переговорах щодо локального припинення вогню в Олешках стала публічна заява першої леді США Меланії Трамп. До цього її залучили українські представники, зокрема голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який переконував Вашингтон зробити ситуацію публічною.

Це з’ясували журналісти CNN, передає «Українська правда».

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Коли Меланія Трамп розпочала працювати над гуманітарною операцією в Олешках

Про трагедію українського міста Меланія Трамп дізналася у вересні під час заходу, який організувала в межах тижня Генеральної асамблеї ООН, йдеться у матеріалі. Після цього перша леді США почала працювати над питанням.

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23 жовтня Білий дім повідомив, що Меланія Трамп допомогла досягти домовленості між Україною та Росією про локальне припинення вогню в Олешках. План передбачав тимчасове припинення бойових дій, доставку гуманітарної допомоги та створення безпечного коридору для евакуації цивільних.

Режим тиші в Олешках

Спочатку у Вашингтоні заявляли, що перемир’я має розпочатися 29 жовтня. Однак згодом українська та російська сторони підтвердили підготовку операції з ранішим запровадженням режиму тиші.

З українського боку координацією роботи з Росією та міжнародними партнерами займався Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця. Водночас неформальні контакти з Білим домом і російськими структурами підтримував Давид Арахамія, який входить до переговорної групи.

У публічній заяві Меланії Трамп роль Арахамії не згадувалася. Проте, за словами джерела «Української правди» в дипломатичних колах, саме він переконував американську сторону зробити заяву публічною, щоб ускладнити Росії можливість відмовитися від домовленостей.

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«Росіяни вчергове почали з’їжджати від домовленостей. І наші через Давида домовились з Вашингтоном, щоб Меланія вийшла із заявою і так відрізала росіянам можливість зістрибнути», — розповіло виданню джерело.

Режим припинення вогню набув чинності 27 жовтня о 3:00 за київським часом.

Того ж дня Меланія Трамп повідомила, що сторонам вдалося не лише розпочати перемир’я на два дні раніше від запланованого терміну, а й поширити його дію за межі Олешок. Це мало забезпечити безпечний прохід гуманітарних конвоїв.

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