Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Україна готова до припинення бойових дій не лише на окремих ділянках фронту, а й уздовж усієї лінії зіткнення. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи домовленості про тимчасове перемир’я в районі Олешок на Херсонщині, яке дозволило евакуювати цивільних жителів.

Про це глава МЗС написав у мережі Х.

Реклама

За словами міністра, українці, яких вдалося евакуювати з Олешок, уже перетнули державний кордон у Чернігівській області та перебувають у безпеці. До цього вони місяцями залишалися в умовах голоду й ізоляції під російською окупацією.

Реклама

Сибіга наголосив, що для тих мешканців, які вирішили залишитися в місті, необхідно забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ.

Глава українського МЗС подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво, а також Папі Римському Леву XIV, міжнародним партнерам і представникам релігійних спільнот, які долучилися до реагування на гуманітарну ситуацію в Олешках.

Окремо він відзначив роботу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та його команди, які координували операцію безпосередньо на місці.

За словами Сибіги, Україна протягом кількох місяців привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, зокрема порушувала це питання на засіданнях Ради Безпеки ООН, закликала до дій партнерів та міжнародні організації.

Реклама

Міністр підкреслив, що українська сторона діяла добросовісно та виконала взяті на себе зобов’язання. Він також нагадав, що раніше в Гельсінкі висловлював думку про можливість використати результати домовленостей щодо Олешок як захід зміцнення довіри та основу для подальших кроків у мирному процесі.

Сибіга вважає, що домовленості про припинення бойових дій на окремій ділянці можуть стати прикладом для ширшого перемир’я.

«Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити всюди — і назавжди», — заявив глава МЗС.

Він запевнив, що Україна готова до такого кроку, і закликав Росію продемонструвати аналогічну готовність.

Реклама

«Україна готова. Очікуємо того ж від Росії», — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, завершилася гуманітарна операція — евакуація мешканців окупованих Олешків Херсонської області. Сотні людей змогли повернутися ні підконтрольну Україні територію.

Новини партнерів