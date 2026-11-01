Перемир’я в Олешках завершилося: Лубінець розповів, чи буде продовження

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині 1 листопада завершився режим припинення вогню, який діяв від 27 жовтня. Українська та російська сторони дотримувалися домовленостей, що дозволило доставити гуманітарну допомогу та організувати евакуацію цивільних. Наразі обговорюють можливість нових гуманітарних операцій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Це дало можливість доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним мешканцям, які хотіли безпечно залишити місто», — зазначив омбудсман.

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Лубінець наголосив, що робота над можливим продовженням гуманітарних ініціатив уже триває. Зокрема, він обговорює це питання з російською стороною.

«Наразі разом із Яною Лантратовою (російською уповноваженою з прав людини – ред.) опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя», — повідомив він.

Евакуація з Олешок: що вдалося зробити під час перемир’я

Нагадаємо, 31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешок. За словами президента Володимира Зеленського, сотні українців повернулися на підконтрольну Україні територію через кордон на Чернігівщині.

Завдяки режиму тиші, який запровадили 27 жовтня, вдалося розмінувати дороги, доставити до міста гуманітарну допомогу та медичне обладнання, а також евакуювати цивільних. Зеленський подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що всі евакуйовані перебувають у безпеці. Серед врятованих — люди похилого віку та маленькі діти. Найстаршій евакуйованій жінці 94 роки, а наймолодшій дитині — лише рік.

Буданов наголосив, що ця операція має стати основою для подальшого системного порятунку українців з окупованих територій.

Водночас глава МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що Україна готова до припинення вогню вздовж усієї лінії фронту, а не лише на окремих ділянках. Він також закликав забезпечити гуманітарний доступ до жителів, які залишилися в окупованому місті.

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