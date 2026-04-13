Перемир’я закінчилося: РФ вгатила по Запоріжжю

РФ продовжує атакувати Україну / © Associated Press

Сьогодні, 13 квітня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Унаслідок удару сталось займання. Попередньо, без постраждалих», — коротко зазначи він.

Упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.