Перемир’я закінчилося: РФ вгатила по Запоріжжю
Місцева влада звітує, що постраждалих немає.
Сьогодні, 13 квітня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Унаслідок удару сталось займання. Попередньо, без постраждалих», — коротко зазначи він.
Упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.
Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.