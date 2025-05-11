"Перемир'я" закінчилося: росіяни вночі обстріляли Україну

РФ щодня атакує українців / © Getty Images

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У ніч проти 11 травня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — гатили ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 108 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ — ТОТ Запорізької область, Гвардійське — ТОТ Криму», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.