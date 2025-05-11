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- Укрaїнa
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"Перемир'я" закінчилося: росіяни вночі обстріляли Україну
Окупанти вдарила по Україні «Шахедами». Один із регіонів постраждав.
У ніч проти 11 травня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — гатили ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 108 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ — ТОТ Запорізької область, Гвардійське — ТОТ Криму», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
«41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.