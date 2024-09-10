"Переналаштування дипломатії" і "далекобійна рішучість" – головне зі звернення Зеленського

Увечері, 10 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Держбезпека

Сьогодні глава держави заслухав доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки.

"Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.

І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", – запевнив Зеленський.

Фронт

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз", – зазначив президент.

За його словами, рішучість партнерів має стати значно "далекобійнішою". Очевидно, він натякнув на інформацію, яка сьогодні поширилася у ЗМІ, що держсекретар США Блінкен під час візиту до Україні, ймовірно, повідомить про дозвіл бити вглиб Росії.

Завдання для нового голови МЗС

Сьогодні президент Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

За словами президента, одне з основних завдань Сибіги зараз – "переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики".

Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру і робота з партнерами у групах щодо пунктів Формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни.

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“МИ будемо ДІЯТИ ЖОРСТКО”! Зеленський про удари по МОСКВІ

Раніше президент Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку.

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