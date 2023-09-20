"Суддя не послався на жодний доказ": ухвалу про збільшення застави Коломойському винесли з численними порушеннями – адвокати

Апеляцію адвокатів Ігоря Коломойського розглянуть 6 жовтня. Захисники бізнесмена просять скасувати збільшення йому застави до 3,9 мільярда гривень. Таке рішення 15 вересня ухвалив Шевченківський суд Києва.

Сьогодні ж, 20 вересня, Апеляційний суд мав розглянути клопотання про його скасування. Але документи із Шевченківського суду так і не надійшли. Тому засідання перенесли на два тижні.

Захисники ж Ігоря Коломойського певні – ухвалу про збільшення застави винесли із численними порушеннями. Адвокати з обуренням наголошують: суддю на розгляд справи автоматична система розподілу, призначила на 20 із лишком хвилин раніше, аніж прокурори вручили Ігорю Коломойському та його адвокатам клопотання про зміну розміру застави. А за законом – призначати суддю можна лише після цього, із документальними підтвердженнями. Тобто, твердять адвокати, це пряме порушення однієї зі статей Кримінального кодексу.

Сам розгляд у Шевченківському суді, додають, відбувався у неробочий час, захисникам не дали достатнього часу на ознайомлення із матеріалами. А збільшення застави – не було належним чином мотивоване.



"Саме клопотання подане з порушеннями. Сьогодні тільки зранку отримали повний текст ухвали – суддя не послався на жодний доказ. А єдиним аргументом було твердження прокурора, що в НАБУ існує справа проти Коломойського. Тому будемо вирішувати в судових засіданнях, будемо доводити невинність клієнта", – сказав адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Адвокати вимагають зменшення застави! В ухвалі попередньої виявили численні порушення

Справа Ігоря Коломойського: що відомо

Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку". Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні коштами.

У НАБУ стверджують, що Коломойський начебто "розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку".

Крім того, бізнесмен отримав від СБУ підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену в частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

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