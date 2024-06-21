Переночував із трупом у фурі, а потім викинув: деталі вбивства молодої жінки далекобійником під Одесою (фото, відео)

З'явилися нові деталі резонансної справи про вбивство молодої жінки на трасі Одеса-Київ. Подія сталася ще 13 червня.

Як повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали 40-річного далекобійника. Його підозрюють у вбивстві жінки, тіло якої було виявлено поблизу відстійника для фур на трасі Київ-Одеса.

Деталі злочину

13 червня 2024 року близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки на 425-му кілометрі автодороги Київ-Одеса.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що загибла — 28-річна мешканка Полтавської області. За даними слідства, підозрюваний, мешканець Хмельницької області, познайомився з жертвою на автозаправній станції в селі Нерубайське. Жінка добровільно сіла в кабіну його вантажівки, після чого вони разом вживали алкогольні напої.

Слідчо-оперативна група встановлює деталі злочину / Фото: Поліція Одеської області

Що каже підозрюваний

Далекобійник розповів, що під час спільного розпивання алкоголю між ним та жінкою виник конфлікт. За його словами, жертва почала роздягатися та пропонувати інтимні стосунки, на що він відреагував агресивно, кілька разів сильно штовхнувши її. Наступного ранку чоловік виявив, що жінка не подає ознак життя.

Далекобійник задушив молоду жінку на Одещині / Фото: Поліція Одеської області

Що встановило слідство

Натомість слідство встановило, що під час розмови між далекобійником та молодою жінкою виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Чоловік задушив жінку, а після ночівлі, вранці, вирушив у дорогу. Проїхавши близько 35 кілометрів, зловмисник зупинив автомобіль поблизу села Шеметове, викинув тіло жінки у траву біля проїзної частини і поїхав далі у бік Києва.

Далекобійник викинув тіло жінки у траву біля проїзної частини / Фото: Поліція Одеської області

Далекобійника затримали аж у Львівській області та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік розстріляв 18-річну дружину та її подругу, а потім пішов і застрелився сам.