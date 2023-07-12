Переодягнувся у жінку: в Одесі "тямущий" злодій виніс із квартири пів мільйона доларів США

Чоловіка із грошима затримали через декілька днів у Києві.

В Одесі 36-річний житель столиці з кримінальним досвідом переодягнувся у жінку та пішов красти. Йому вдалося винести із квартири пів мільйона доларів США.

Про це йдеться на сайті ГУНП в Одеській області.

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"Киянин скоїв злочин за попередньою змовою зі ще двома наразі невстановленими особами, які надали інформацію про наявність чималої суми грошей у жителя Одеси і під час здійснення крадіжки слідкували за навколишньою обстановкою біля його будинку", - зауважили правоохоронці.

Серед дня фігурант у змові зі спільниками пішов на справу.

"Бажаючи залишитись невпізнаним, заплутати сліди і уникнути відповідальності, він переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі, відчинив заздалегідь заготовленим ключем помешкання потерпілого й викрав 500 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка розшукали та затримали через декілька днів. Він уже перебував із грошима у столиці, де він мешкає.

"Правоохоронці провели низку обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства", - підсумували в поліції.

В Одесі злодій переодягнувся у жінку та виніс із квартири пів мільйона доларів США. ФОТО: ГУНП в Одеській області

В Одесі злодій переодягнувся у жінку та виніс із квартири пів мільйона доларів США. ФОТО: ГУНП в Одеській області

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