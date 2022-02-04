У Верховному Суді інформацію про "крадіжку" 68 автомобілів назвали фейком: подробиці

Автомобілі лише перепаркували на іншу стоянку.

У Верховному Суді України інформацію про "крадіжку" 68 автомобілів із стоянки суду назвали фейком. Там пояснили, що автомобілі перепаркували на інше місце.

Про це повідомили на офіційній сторінці Верховного Суду в Facebook.

"Інформація, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання припису ДСНС", - повідомили на сторінці суду.

Керівниця апарату Верховного Суду Ольга Булка у коментарі "Цензор.нет" повідомила, що інформацію про крадіжку автомобілів поширили на неофіційній сторінці судового органу. Вона пояснила, що її створили на знак протесту ті судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.

Також у Верховному Суді показали автомобілі, які припарковані на іншій стоянці.

Цензор.нет

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