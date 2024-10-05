Перепис населення в Україні: до чого тут мобільні вишки і чи будуть видавати дані карток

Останнім часом у мережі кружляє думка, що для цього можуть використати банківські транзакції

Демографи кажуть - оцінити кількість населення можна повноцінно лише завдяки проведенню перепису у мирний час. Або ж при використанні інших джерел інформації, наприклад, даних від операторів мобільного зв’язку.

Чи дійсно це так і які методи з підрахунку чисельності населення застосовують науковці зараз – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Чому основа – це перепис населення?

Базовою інформацією про чисельність населення в Україні залишаються результати перепису населення, який відбувся 2001 РОКУ.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів демограф Олександр Гладун.

"Задачі перепису значно ширші, ніж лише оцінка чисельності населення та його розміщення по території країни. Переписом досліджується етнічний, мовний, сімейний склад, освіта, занятість населення, житлові умови, міграційна активність населення та багато іншого. Але під час війни для нас дуже важливими є саме оцінка чисельності та розміщення населення по території України", - каже демограф.

Як це робилося за мирних часів?

Науковець додає, що за мирних умов, після проведення перепису населення виконується спеціальна процедура – "пересування" даних щодо чисельності та статево-вікової структури на 1 січня найближчого до перепису року.

"Після цього від даних перепису щорічно здійснюються розрахунки чисельності та статево-вікової структури населення: беруться дані за 1 січня попереднього року, додається кількість новонароджених та віднімається кількість смертей, а також додається кількість прибулих і віднімається кількість вибулих за кордон протягом року і в результаті отримуються показники на 1 січня поточного року. Для оцінок по областях, районах, територіальних громадах, населених пунктах враховуються переміщення людей всередині країни. Така процедура здійснюється кожного року, у розрізі територій, статі, окремих вікових груп", - йдеться в повідомленні.

Чому це важливо і що зруйнувала війна?

Олександр Гладун підкреслює, що для планування розвитку територій – це дуже важливо.

"На жаль, війна зруйнувала нормальний облік демографічних подій. Зараз Мінюст реєструє народжуваність та смертність лише на підконтрольній Україні території. Плюс до цього ми маємо шалену міграцію українців за кордон, а також шалене переміщення населення всередині країни, як ВПО – людей, які виїхали з окупований територій та зон бойових дій, так і людей без цього статусу, які активно змінюють місце проживання в межах країни", - вказано в повідомленні.

Саме тому, за словами демографа, є актуальною оцінка чисельності населення, як у масштабах країни, так і за окремими її територіями.

"Через те, що повноцінний облік демографічних подій зруйновано, а міграція повністю не реєструється, застосовувати стандартні підходи, які зазвичай використовує демографічна статистика, у сучасних умовах є неможливим. У той же час дані по чисельності населення і його розміщенню, є вкрай важливим, передусім для військових та цивільних адміністрацій. Тому в умовах війни доводиться застосовувати інші підходи для отримання результату”, - додано повідомленні.

Експертні оцінки на базі 2022 року

Науковець пояснює, що Інститут демографії та проблем якості життя, використовує суто демографічний підхід на базі експертних оцінок.

"Ми аналізуємо інформацію, яка надходить з різних джерел про демографічні процеси: народжуваність, смертність, міграцію, дані міжнародних організацій. Після цього розробляємо свої оцінки розвитку демографічної ситуації в країні. Прогнозуємо окремо народжуваність, смертність та міграційні процеси. На базі даних на початок 2022 року, моделюємо різні сценарні розрахунки щодо чисельності населення України у кордонах 1991 року", - каже науковець.

Непрямі методи підрахунку

Інший підхід – це дослідження та моделювання з використанням інших джерел інформації.

"Це можуть бути дані Пенсійного фонду, дані Міністерства освіти та науки про кількість школярів чи студентів вищих навчальних закладів, дані МОЗ з урахуванням пацієнтів лікарень, дані операторів мобільного зв’язку та інші дані з офіційних джерел та різних вибіркових обстежень. На базі різних моделей оцінюється чисельність населення України. Це так звана оцінка чисельності населення непрямими методами".

Кількість українців за мобільними телефонами

Науковець зауважує, що з використанням цього методу теж є певні проблеми. Наприклад, у разі використання даних мобільних операторів, виникає ситуація, що потрібно оцінити скільки номерів телефонів має одна людина.

"Це можна з’ясувати якщо проводити різні обстеження населення. Але ще є проблема з розташуванням вишок операторів мобільного зв’язку, яке повністю не відповідає адміністративному поділу країни – вишки можуть стояти на кордонах областей і розподілити таким чином людей дуже важко. А на рівнів районів – ця проблема є ще більше складнішою. Але тим не менш, в умовах війни маємо користуватися тим, що є", - йдеться в повідомленні.

Яка користь від доступу до банківських транзакцій?

Щодо планів отримання інформації про використання транзакцій банківських карток, то демограф зазначає, що це було б дуже корисно для досліджень, адже банківські установи знають, де саме здійснювалася транзакція карткою, а також стать та вік людини, яка нею користується.

Але тут теж є проблема – одна людина може мати декілька карток, причому у різних банках. Все це потрібно узгоджувати, порівнювати аби одну людину не порахувати двічі чи тричі. Потрібно аналізувати наскільки регулярно людина робить розрахунки карткою на даній території, бо громадяни у нас активно переміщуються – їздять у відрядження, відвідують родичів та можуть розраховуватися у різних населених пунктах. Проблем з цим чимало, але щодо банківських карток, то я хотів би заспокоїти українців: банки відмовилися надавати таку інформацію"

Банки відмовилися ділитись інформацією

Вчений додає, що з демографічної точки зору у разі використання цієї інформації науковців не цікавила б ні сума закупу, ні прізвище людини – лише факт постійного перебування особи на певній території і її вік та стать.

"Представники банківської системи відмовилися надавати таку інформацію, з посиланням на банківську таємницю. Як на мене, то це досить обґрунтовано, бо подібне може викликати доволі негативну реакцію населення та підірвати довіру до банківської системи. Гадаю, що банки навряд чи погодяться надавати інформацію з використання банківських карток, а ми будемо використовувати ту інформацію, яка є в інших джерелах", -зазначили в повідомленні.

Персональні дані не розголошуються

До речі, коли науковці використовують дані Пенсійного фонду чи Міносвіти, то запевняють, що прізвища людей їх не цікавлять, використовується лише узагальнена інформація про кількість осіб на певній території.

Раніше демограф пояснив, чому це надто складно зробити в сучасних умовах і де шукати вихід.

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