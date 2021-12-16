Перепис населення в Україні проведуть за новою моделлю у три етапи: Федоров розкрив подробиці

Перепис населення в Україні проведуть за новою моделлю у три етапи: Федоров розкрив подробиці

Перепис населення в Україні відбудеться і онлайн, і офлайн.

Перепис населення в Україні 2023 року буде проведено у три етапи за новою моделлю: верифікація даних, онлайн та офлайн-раунди. Перепис відбудеться спільно з корпорацією Apple.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "BBC News Україна".

На першому етапі планується провести верифікацію даних в усіх базових реєстрах та прибрати інформацію, яка повторюється. За його словами, це дозволить зрозуміти, скільки насправді в Україні громадян.

На другому етапі почнеться онлайн-перепис. Кожен українець зможе зареєструватись на порталі.

"Та інформація, яка може підтягнутися з реєстрів, вона вже буде підтягнута, щоб ви її наново не заповнювали. Та інформація, якої буде не вистачати, - ви зможете її додати", - пояснив Федоров.

Третій етап - переписувачі опитуватимуть українців офлайн, як було раніше. Але ця функція буде доступна для тих, хто не брав участі в онлайн-переписі.

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Федоров додав, що завдання Мінцифри зробити перепис дешевшим і технологічнішим. У переписі також допомагатииме американська компанія Apple.

"Ми лише підписали меморандум про наміри про співпрацю. Вони мають досвід участі у переписі США. І у них є спеціалісти, які допомагали прораховувати логістику, спеціалісти з кібербезпеки. Перепис – це лише один із напрямків, про який ми з ними говоримо", - уточнив він.

Федоров додав, що перепис відбудеться за всіма нормами Євростату, ООН, Світового банку, для того, щоб результати були максимально якісними та їх визнали. Цей процес триватиме не більше ніж півроку.

Як повідомлялося, Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе перепис населення разом із Apple.

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