Переплив на той берег і впав без тями: у Запоріжжі врятували чоловіка, який опинився на острові

Плавець після запливу опритомнів лише коли змерз.
У Запоріжжі на річці Дніпро врятували плавця. Чоловік заплив на інший берег і йому стало зле - опритомнів лише, коли змерз.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Житель Запоріжжя вирішив переплести річку Дніпро і дістатися Хортиці. Вже на березі острова від безсилля він впав у сон, а коли оговтався, на дворі була глуха ніч і дуже холодно. Розуміючи, що дістатися протилежного берега він не зможе, чоловік почав кликати на поміч.
Крики містянина почули на поліцейському катері і прийшли на допомогу.
Поліцейські доправили плавця до берега материка і викликали швидку допомогу. Переохолодженого потерпілого відвезли до лікарні.
Нагадаємо, що в Одесі на одній із місцевих водойм під час вилову риби потонув чоловік. Сталося це, коли у нього клюнула велика рибина.