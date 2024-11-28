Перепливати Тису вже не модно: в ДПСУ назвали топ напрямків, які найчастіше обирають ухилянти

Тенденція до спроб незаконного перетину кордону йде до зменшення. Цьому сприяють і погодні умови, холод, сніг.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телеканала "Ми - Україна".

"Спроби незаконного перетину кордону продовжують мати місце як на "зеленій" ділянці, так і на пунктах пропуску, більшість – поза межами КПП", – зазначив експерт.

"По кордону з Польщею, Угорщиною та Словаччиною таких випадків значно менше, але також спроби є", – розповів Демченко.

Він також розповів про один з останніх випадків, коли "ділки" взявши гроші підвели охочих до річки Тиса, запевняючи, що знають, де мілко. Чоловіки роззулись і пішли, але їх змило потоком води. Горе-втікачів врятувало лише те, що їм вдалось зачепитися за корчі та дістатися острівця. Вже звідти вони зателефонували до рятувальників.

Нагадаємо, правоохоронці викрили учасника злочинної схеми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон під виглядом іноземців за допомогою підробленого румунського паспорта.

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