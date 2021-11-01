Перепливли через Дністер: подружжя з Молдови незаконно перетнуло український кордон

Перепливли через Дністер: подружжя з Молдови незаконно перетнуло український кордон

Температура повітря під час запливу нелегалів становила всього 10 градусів вище нуля.

Українські прикордонники Білгород-Дністровського загону біля села Яськи (Одеська область) затримали двох порушників кордону, які заявили, що є особами без громадянства і проживають у Придністровському регіоні Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

“Попри холодну погоду, температура у цей день підіймалася ледь вище 10 °C, та швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 м метрів, а глибина - 20 м, чоловік та жінка стрибнули у воду”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники припустили, що порушники кордону до своєї “подорожі” готувалися завчасно: сухі речі, аби не промочити, вони склали у поліетиленові пакети. На українському березі нелегали переодягнулися та подалися до найближчого населеного пункту Яськи, де їх і затримали.

Документів у затриманих не було, вони повідомили, що проживають на території самопроголошеної та невизнаної “Придністровської республіки” на території Молдови.

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили в іноземця шпигунське обладнання, яке він приховано намагався вивезти в Молдову.

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