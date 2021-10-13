Переплутала з рядовкою: у Харківській області від отруєння грибами померла жінка

Жінка перебувала у лікарні кілька днів, але врятувати її не вдалося.
У Харківській області після споживання дикорослих грибів померла жінка. Вона 5 днів пробула у лікарні.
Про це повідомляють у ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
За повідомленням Центру, за останній тиждень в Харківській області зареєстровано два випадки отруєнь грибами - один з них закінчився летально.
73-річна жителька Харківського району вживала смажені дикорослі гриби після попереднього відварювання. Їх жінка ідентифікувала як рядовку.
"Перші симптоми отруєння з’явились за 6 годин після вживання: нудота, блювання, загальна слабкість, диспепсичні розлади. Постраждала була госпіталізована до КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня", де на п’яту добу померла", - повідомили у Центрі.
Зазначається, що в обласній клінічній лікарні у важкому стані перебуває ще один чоловік, мешканець Чугуївського району. Отруєння у нього виникло після вживання смажених дикорослих грибів зеленушки, які теж попередньо відварювались.
Нагадаємо, що в Чернігові після вживання грибів помер 26-річний чоловік. Він скоштував дикі гриби домашнього приготування.