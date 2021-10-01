Переплутав труби: у Кропивницькому чоловік має заплатити газовикам 350 тисяч гривень

Такою є ціна помилки чоловіка.

350 тисяч гривень за воду у газовій трубі має заплатити газовикам власник квартири у Кропивницькому, через недбалість якого без газопостачання на тиждень залишилися мешканці 20 багатоповерхівок.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, чоловік робив ремонт у кухні, і коли перевішував газовий котел, - переплутав труби. До газової - під'єднав водопостачання.

Новини України: у Кропивницькому чоловік має заплатити газовикам 350 тисяч гривень

Після того вода заповнила півтора кілометри газових магістралей. Ремонтники потім кілька днів воду зливали, труби продували та сушили. Поки що невідомо, чи сплатить винуватець борг добровільно, або газопостачальники підуть до суду.

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