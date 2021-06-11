Переплутав: у Запорізькій області чоловік хильнув бензину і закурив

У важкому стані потерпілого забрали до відділення реанімації.

У Запорізькій області чоловік переплутав бензин з алкоголем, випив і, нічого не помітивши, пішов курити. 28-річного жителя села Приморське Василівського району госпіталізували до лікарні Запоріжжя з термічними опіками I-II ступеня грудної клітини, живота, верхніх кінцівок 40%.

Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицина катастроф,

Місцеве видання 061.ua уточнює, що чоловік прийшов до свого знайомого, з яким кілька днів випивав. Там у будинку він знайшов пляшку з якоюсь рідиною, зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.

З'ясувалося, що у пляшці був бензин. Однак чоловік був дуже п'яний і не помітив. У важкому стані потерпілого забрали до відділення реанімації.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію, проводиться перевірка.

Раніше у Київській області чоловік у сварці ображав дружину, а потім облив бензином і підпалив.

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