Переплутав зі звіром: на Закарпатті охоронець лісу застрелив перехожого

Чоловік випадково вбив перехожого

На Закарпатті працівник лісової охорони у темряві сплутав перехожого з дикою твариною і вистрелив у нього. Потерпілий помер у лікарні.

Про випадок повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

«Працівник лісової охорони, використовуючи тепловізор, у темряві помітив ціль серед дерев і, сприйнявши її за дику тварину, вистрілив у тому напрямку із власної мисливської зброї. Після цього оглянув місцевість, однак нікого не виявив і залишив місце події», — йдеться у повідомленні відомства.

29-річний чоловік отримав тяжкі вогнепальні поранення. Потерпілого виявив випадковий водій на узбіччі дороги та викликав «швидку». Чоловіка госпіталізували до лікарні, однак через кілька днів він помер.

Підозрюваний, дізнавшись про пораненого, сам звернувся до поліції. Експертиза підтвердила, що куля, яка смертельно поранила потерпілого, випущена зі зброї підозрюваного.

Ліснику інкримінують вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін.

