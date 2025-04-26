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Переплив, але не Тису: у Харкові чоловік утікав від людей у формі стрибнувши у річку
У Харківському ТЦК поки не коментували інцидент.
У Харкові стався курйозний і водночас тривожний інцидент — чоловік, тікаючи від переслідувачів у військовій формі, стрибнув у річку і сховався.
Відео події з’явилося в місцевих Telegram-каналах.
За словами очевидців, за ним гналися люди, схожі на представників ТЦК. Рятуючись від затримання, чоловік стрибнув у воду та відмовлявся виходити.
Як стверждують в місцевих каналах, «інші тцк-шники постояли, подивилися і пішли».
Трохи згодом, як повідомляють очевидці, хлопець вибрався, але залишився мокрим з голови до ніг. Його стан та подальша доля наразі невідомі. У Харківському ТЦК офіційних коментарів з приводу інциденту поки не надходило.
Нагадаємо, на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією місцевих пабліків у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули за ворота» ТЦК. Проте в офіційній заяві ТЦК зазначили, що ця інформація є неправдивою.