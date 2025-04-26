ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Переплив, але не Тису: у Харкові чоловік утікав від людей у формі стрибнувши у річку

У Харківському ТЦК поки не коментували інцидент.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Харків’янин ховається в трубі після втечі через річку від людей у формі — очевидці підозрюють представників ТЦК

Харків’янин ховається в трубі після втечі через річку від людей у формі — очевидці підозрюють представників ТЦК / © ТСН.ua

У Харкові стався курйозний і водночас тривожний інцидент — чоловік, тікаючи від переслідувачів у військовій формі, стрибнув у річку і сховався.

Відео події з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

За словами очевидців, за ним гналися люди, схожі на представників ТЦК. Рятуючись від затримання, чоловік стрибнув у воду та відмовлявся виходити.

Як стверждують в місцевих каналах, «інші тцк-шники постояли, подивилися і пішли».

Трохи згодом, як повідомляють очевидці, хлопець вибрався, але залишився мокрим з голови до ніг. Його стан та подальша доля наразі невідомі. У Харківському ТЦК офіційних коментарів з приводу інциденту поки не надходило.

Нагадаємо, на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією місцевих пабліків у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули за ворота» ТЦК. Проте в офіційній заяві ТЦК зазначили, що ця інформація є неправдивою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie