Переправляли підроблені ліки для онкохворих з РФ до України: у Києві затримано підозрованих

Вартість препаратів становила від 13,8 до 23,4 тис. грн за упаковку.

Директор аптеки та двоє фармацевтів налагодили у Києві збут фальсифікованих лікарських засобів онкологічної групи та приховано переправляли їх з Росії та країн Близького Сходу. Такий бізнес приносив ділкам понад мільйон гривень прибутку щотижня.

Про це повідомляє поліція Києва.

Фігурантами виявилися двоє фармацевтів з Київської області та Харкова, а також директор аптеки з Київщини. Порушники налагодили канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи. Продавали їх через інтернет-сайти, пересилаючи по країні за допомогою сервісу поштових відправлень та в аптеках на території Київської області.

"В ході слідства правоохоронці з’ясували, що фальсифіковані препарати виготовлялися на території РФ та у декількох країнах Близького Сходу, звідки ділки ввозили їх в Україну у замаскованих технологічних порожнинах власних автомобілів. Така злочинна діяльність приносила їм понад мільйон гривень прибутку щотижня", - йдеться у повідомленні слідчих Солом’янського управління поліції .

Під час обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів у Київській області та Харкові правоохоронці вилучили понад 60 найменувань різноманітних лікарських засобів, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Слідчі Солом’янського управління поліції вже повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України - фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Ділкам загрожує покарання - до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили групу лікарів, які заробляли на підроблені медичної документації. Зокрема і для чоловіків, які підлягають мобілізації.

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