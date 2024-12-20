Переправляли ухилянтів через кордон за 15 тис. дол: на Львівщині викрили зловмисників

Зловмисникам загрожує до дев'яти років ув’язнення.

У Львівській області затримано двох організаторів каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Зловмисники, мешканці Закарпаття, віком 23 та 39 років, розробили план нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку. Вони обіцяли своїм "клієнтам" переправлення до країн ЄС за 15 тисяч доларів США.

"За ці кошти вони взялись розробити для військовозобов’язаних детальний план незаконного перетину державного кордону України з однією з країн ЄС поза межами пунктів пропуску, побудувати маршрут руху, доставити їх у сусідню область до місця переходу та перевести через кордон", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам пред'явлено підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. Їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє військових ДПСУ втекли за кордон під час служби.

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