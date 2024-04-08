Перерахунок пенсій: чому у квітні не всі отримають підвищені виплати – експерт пояснив

Експерт з питань пенсійного забезпечення пояснив, коли пенсіонери можуть отримати вже проіндексовані виплати.

У березні в Україні провели індексацію пенсій. Проте у квітні суми виплат зростуть не для всіх пенсіонерів.

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів подробиці.

"Вже анонсовано, що на початку квітня, повинен відбутися перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку від 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні. А у червні зроблять доплату за квітень і травень. І цей перерахунок стосується не всіх громадян", – пояснив експерт.

За його словами, причина у тому, що звітність до Пенсійного фонду раніше подавалась щомісячно, а тепер щоквартально. Таким чином, даних про сплату внесків за січень, лютий, березень та квітень 2024 року у Пенсійному фонді ще немає, тож неможливо визначити хто має право на перерахунок.

Тому коли звіти за квартал надійдуть у квітні, все це порахують і у травні приймуть рішення.

"Перерахують вже по факту у червні", – пояснив він.

Сергій Коробкін зазначив, що офіційно в Україні перебуває приблизно 2,6 мільйона пенсіонерів, які працюють. А перерахунок торкнеться приблизно 600 тисяч.

"Перерахували, додали стаж, основний розмір пенсії трохи збільшився, а загальний розмір пенсії з усіма доплатами і «дотяжками» все одно не перевищує попередній розмір пенсії. І також в середньому таке зростання пенсії не дуже велике", - зазначив Сергій Коробкін.

Також він нагадав, що це не фіксована доплата, перерахунок – індивідуальний.

"В першу чергу додається стаж, іноді можуть зробити перерахунок пенсій по заробітній платі, якщо це вигідно. Якщо зарплата була більшою останні два роки і якщо це вплине за коефіцієнт заробітної плати", – пояснив він.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.

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