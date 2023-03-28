Перерахунок пенсій у квітні: Шмигаль розповів, кому піднімуть виплати

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, з урахуванням збільшеного трудового стажу.

Підвищення виплат для пенсіонерів, що продовжують працювати, торкнеться близько 600 тисяч українців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними", - сказав він.

За словами Шмигаля, громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси, проіндексувати пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги.

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Прем'єр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки бюджету. Також прем'єр подякував бізнесу та всім платникам податків та пояснив, що всі кошти спрямовуються на українську армію та безпеку.

"Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені", - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень, тож тепер середня пенсія в Україні — 5200 гривень. Також було проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів становив понад тисячу гривень.

Нагадаємо, Конституційний Суд 22 березня постановив, що розмір мінімальної пенсії в Україні має бути не нижчим від прожиткового мінімуму – 2 589 грн.

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