Перерахунок пенсій від 1 березня: у Мінсоцполітики зізнались, чи є зараз на це гроші в бюджеті

Пенсійні видатки від1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця. У Мінсоцполітики розповіли, чи є зараз гроші на це.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що кошти на виплату та перерахунок пенсій від 1 березня у бюджеті запроєктовані.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"У середньому після підвищення пенсійні видатки зростуть на 3 млрд грн на місяць. Це немалі кошти, але гроші на виплату пенсії є, ми їх запроєктували", - сказала Жолнович.

Вона нагадала, що базово внески до Пенсійного фонду отримуються з відрахування частини єдиного соціального внеску.

"То чим краще відновлюється наша економіка, чим більше людей працюють в білу і сплачують єдині соціальні внески, тим краще наповнюється наш Пенсійний фонд. Це наші базові доходи, і ми впевнені, що в найближчі місяці цих коштів нам вистачить", - запевнила Жолнович.

Міністерка зауважила, що від 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. Цього року підвищення буде здійснено майже на 8%. В середньому кожна пенсія зросте на 322 грн, а її середній показник становитиме 5717 грн.

"У громадян, які отримують найменші пенсії - через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності - мінімальна пенсія зросте на 364 грн. Минулого і цього року індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно, у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2725 грн. А найбільша пенсія зросте одразу на 3000, і це буде 23 610 грн", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що третя індексація пенсій за час повномасштабної війни торкнеться, зокрема: 9,5 млн цивільних пенсіонерів; майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств; близько 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, від 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу.

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