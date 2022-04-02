Перерахунок пенсій, зміна оподаткування, нові правила розмитнення - що чекає на українців у квітні

У квітні українців чекають не лише свято Великодня. Чи будуть додаткові вихідні, які зміни чекають на українців у квітні, розповідає ТСН.ua

Вихідні у квітні

На період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої ст. 65, частини третьої — п'ятої ст. 67 та ст. 71—73 (святкові й неробочі дні) КЗпП. Тому працівники не мають права на скорочений робочий день напередодні святкових та вихідних днів, а також не мають права на додаткові вихідні. Тому, хоча Великдень у 2022 році для вірян Східного обряду припадає на 24 квітня, 25 квітня не буде як раніше вихідним днем. Хоча деякі роботодавці можуть зробити понеділок вихідним днем.

Перерахунок пенсії

Перерахунок пенсії у квітні торкнеться близько 2,5 млн пенсіонерів, які працюють. Пенсія збільшиться для тих пенсіонерів, які на момент призначення пенсії мають не менше ніж 24 місяці страхового стажу. Щоб пенсію перерахували не потрібно нікуди звертатися, через те, що це відбудеться автоматично. Наскільки збільшиться пенсія залежить від заробітної плати та стажу. Перерахунок відбудеться у квітні, а нарахування надбавок - у липні.

Євробляхи подешевшають - на власників автомобілів чекає нульове розмитнення

Парламент ухвалив закон, який запроваджує нульові ставки податків на імпорт для низки товарів, в тому числі й автотранспорт. Зараз цей документ направлений на підпис Президенту. Після його підписання та офіційної публікації в країні будуть діяти нульові ставки мита, акцизу та ПДВ на авто, які ввозяться з за кордону, що звичайно, приведе до їх здешевлення.

Зміна оподаткування для ФОПів

З квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України ФОП І та ІІ групи мають право не сплачувати єдиний податок. ФОПи ІІІ групи зможуть виплачувати єдиний податок з у розмірі 2%. Деякі ФОПи не зможуть перейти на спрощену систему оподаткування. На спрощену систему оподаткування перейде і великий бізнес.

Робота культурних закладів

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з 1 квітня в Україні почнуть працювати заклади культури та мистецтв в регіонах де, це можливо. Заклади культури готуватимуть свою програму та працюватимуть за власним графіком. Всі заклади будуть відбуватися з урахуванням воєнного стану, тобто кількість місць буде обмеженою, при вході буде здійснюватись огляд на предмет виявлення небезпечних, заборонених предметів. Під час тривоги глядачі повинні будуть спуститися в укриття.

Антибіотики планують продавати за рецептом

Згідно з повідомленням МОЗ з квітня 2022 року планується всі зареєстровані в Україні антибіотики відпускати в аптеках за наявності у пацієнта електронного рецепта. Дата поки що не називається.