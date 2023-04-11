Перерахунок пенсії із запізненням: яка категорія українців і коли отримає ще по 1 200 гривень

У ПФУ наголошують, що для кожного працевлаштованого пенсіонера розмір перерахунку буде індивідуальним.

Працевлаштовані пенсіонери, які вийшли на пенсію зі стажем у 35 років і мали виплату близько 7 тисяч гривень, можуть розраховувати на перерахунок у 1 200 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Однак для того, щоб здійснити перерахунок, потрібно отримати дані про сплачені внески із зарплат у першому кварталі цього року, які можуть бути із запізненням. Тому перерахунок надійде не у квітні, а у червні.

Також у відомстві наголошують, що для кожного працевлаштованого пенсіонера розмір перерахунку буде індивідуальним, оскільки у когось зарплата може бути вища зарплата, а у когось - нижча.

Перерахунок пенсії у квітні

Від 1 квітня в Україні працевлаштованим пенсіонерам автоматично перерахували пенсії без їхнього звернення. Сума нової виплати для кожного пенсіонера, який продовжує працювати на заслуженому відпочинку, розраховується індивідуально. Під час здійснення перерахунку фахівці фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати.

Додамо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підвищення виплат для пенсіонерів, що продовжують працювати, стосуватиметься близько 600 тисяч українців.

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