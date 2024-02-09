Перерахували до РФ майже 3 млрд грн з прибутків нелегального казино: судитимуть 10 фігурантів

Веб-ресурси, які використовували для роботи нелегального казино, заблоковано.

В Україні судитимуть 10 учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 млрд грн прибутків.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України.

"Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу. Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів", - йдеться в повідомленні.

Загалом проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення. Вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.

10 учасників злочинної організації судитимуть через створення нелегального казино

10 учасників злочинної організації судитимуть через створення нелегального казино

"Веб-ресурси, які використовували для роботи нелегального казино, заблоковано", - додано у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України здійснює обшуки в Києво-Печерській лаврі. Вони пов'язані зі справою щодо постановочних акцій протесту під час повернення майна святині державі.

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