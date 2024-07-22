Перереєстрація авто в "Дії": Федоров розповів про послугу та зміну в ній

Аби уникнути “перекупів”, продати через “Дію” можна тільки одне авто.
Українці понад 140 тисяч разів перереєстрували авто через застосунок “Дія”. Зробити це можливо в декілька кліків. Водночас тепер користувачам будуть вказувати причину, якщо було відмовлено в перереєстрації.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Команда “Дії” постійно доопрацьовує водійські послуги спільно з МВС та сервісними центрами. Тепер “Дія” вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів”, - наголосив Михайло Федоров.
Він також додав, що для того, аби уникнути “перекупів”, продати через “Дію” можна тільки одне авто.
Нагадаємо, що команда Мінцифри працює над впровадженням понад 100 нових послуг у застосунку "Дія".
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