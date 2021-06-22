Перерізане горло і вирізане серце: у загиблого під час вибуху під Києвом виявили звірячі ушкодження

Підозрюваного у вбивсті затримали.

Чоловік, який загинув під час вибуху в будинку в Білогородці під Києвом, були дивні ушкодження.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, розповіли у ТСН.16:45.

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У чоловіка перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження. Мотиви вбивства невідомі. Зараз йому готуються вручити підозру.

Подробиці вибуху в Білогородці – загиблому чоловіку перерізали горло і вирізали серце

Як повідомлялося, 21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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