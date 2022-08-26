Перерізав шию та розпоров живіт: на Хмельниччині сталось жорстоке вбивство

У Хмельницькій області за жорстоке вбивство судитимуть мешканця с. Пирогівці. 35-річний чоловік вкоротив віку 49-річному знайомому.
Тепер зловмисникові загрожує термін.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.
"У квітні цього року потерпілий завітав на подвір’я свого знайомого, з яким вони того вечора разом випивали. Там між ними виникла суперечка. Обвинувачений бив потерпілого кулаками в обличчя, поки останній не впав на землю. Продовжуючи реалізовувати задумане, він взяв зі свого автомобіля ножа, знівечив обличчя товаришу, перерізав шию та розпоров живіт. Від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Санкція передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині син вбив рідну матір. Злочин стався під час конфлікту – чоловік завдав жінці понад 250 ножових ударів.
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