Пересадка під обстрілами: Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях

Харківщина, Запоріжжя, Сумщина: «Укрзалізниця» оновила графіки через загрозу БПЛА

Реклама

Через атаки російських дронів та проблеми з електропостачанням «Укрзалізниця» ввела тимчасові зміни у курсуванні поїздів на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині.

Про це передає пресслужба «УЗ».

Харківщина

З міркувань безпеки через постійні атаки РФ на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ пасажирів продовжують пересаджувати на автобуси з об’їзним маршрутом.

Реклама

Запоріжжя

Фіксується активність ворожих БПЛА у безпосередній близькості до залізничної інфраструктури на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами. Інформація буде оновлюватись.

За минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів.

Працівники вокзалів «Дніпро-Головний» та «Запоріжжя-1» організували перехід пасажирів від поїздів безпосередньо до автобусів та посадку.

Сумська область

Фіксується активність БПЛА на шляху прямування поїздів до Сум. Тому «УЗ» робить вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.

Реклама

Нагадаємо, 30 січня «Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Дніпропетровщині. Зміни стосуються приміських рейсів — сполучень між Дніпром, Синельниковим та Павлоградом.

У п’ятницю, 30 січня, завдала удару по залізничній інфраструктурі станції Синельникове на Дніпропетровщині. Загалом упродовж доби ворог атакував дронами 7 об’єктів залізниці.