Переселенці можуть безкоштовно доїхати до потрібних локацій у Львові та в області

Щодня для перевезення людей місто скеровує близько 50 автобусів різної пасажиромісткості.

Вимушено переміщені українці, які прибувають до Львова, можуть скористатися безкоштовним автотранспортом, який курсує з залізничного вокзалу та зі станції «Підзамче» до важливих локацій, зокрема, до міжнародних пунктів пропуску, до координаційних центрів, до місць поселення у межах МТГ та області.

З 22:00 до 07:00 год із залізничного вокзалу до координаційних центрів курсують автобуси.

Про це повідомляє Львівська міська влада.

Також цілодобово працює автотранспорт, який сполучає координаційний центр на «Арені Львів» з локаціями для поселення у межах області. Автобуси не мають чіткого графіка руху, а відправляються відповідно до наповнення.

Так, з головного залізничного вокзалу до міжнародних пунктів пропуску (Рава-Руська, Краківець, Грушів) автобуси курсують щоденно з 7:00 – 18:00 год. Місце відправлення: пл. Двірцева, парковка зліва.

З залізничної станції «Підзамче», що на вул. Огірковій, до міжнародних пунктів пропуску автобуси курсують щодня з 7:00 год до 16:00 год.

Також щоночі під час комендантської години, з 22:00 год. до 07:00 год., автобуси курсують з залізничного вокзалу до 7 координаційних центрів:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;

Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85;

«Арена Львів» - вул. Стрийська, 199.

Загалом, щодня для перевезення вимушено переміщених українців місто скеровує близько 50 автобусів різної пасажиромісткості.

Нагадаємо, провідний український дитячий кардіоцентр переїхав до Львова.

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