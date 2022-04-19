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Переселенці можуть пройти безкоштовне обстеження у двох клініках у Львові та Івано-Франківську: деталі

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Переселенці можуть пройти безкоштовне обстеження у двох клініках у Львові та Івано-Франківську: деталі

pixabay.com

Огляд у лікаря вібувається за попереднім записом.

Вимушені переселенці мають змогу щовівторка бесплатно пройти огляд у клініці "Добробут" у Львові та Івано-Франківську. Також медики компанії ведуть прийом у партнерській клініці в Чернівцях.

Як повідомили у медзакладі, безкоштовно сімейний лікар та педіатр прийматимуть пацієнтів-переселенців щовівторка у Львові та Івано-Франківську. Огляд у лікаря вібувається за попереднім записом.

Клініки працюють за адресами:

  • м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70. Від 09:00–19:00.
  • м. Львів, вул. Зелена, 204 Від 08:00–20:00.

Запис на прийом — через контакт-центр за номером 097495 2888.

  • У м. Чернівці, вул Рівненьска 5а.

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