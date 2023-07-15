Переселенці, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплат: кого це стосуватиметься

Українці, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат від 1 серпня 2023 року.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає "Укрінформ".

"Якщо людина… станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася до України, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами", – зазначила Марчак.

Вона наголосила, що у держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон.

"Якщо через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу перебуває за кордоном і для цього немає таких тимчасових підстав, як лікування, стажування, відрядження, то тоді виплати такій особі буде припинено. Але якщо у державних реєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соціального захисту, і такі виплати продовжаться", - пояснила заступниця міністра.

Дарія Марчак також нагадала, що від 1 серпня виплати від держави будуть припинені тим, хто повернувся до місця проживання, а також тим, хто постійно перебуває за кордоном.

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