Переселенці зможуть оформити грошову допомогу через "Дію": як це зробити

Переселенці зможуть оформити грошову допомогу через "Дію": як це зробити

Уряд спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги для ВПО.

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) дозволили оформлювати грошову допомогу для покриття витрат на проживання через портал "Дія".

Кабмін на засіданні 3 листопада спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги, інформує Мінцифри.

Переселенці на порталі "Дія" зможуть подати заявку, щоб продовжити допомогу — у разі відсутності змін, що впливають на її призначення, або припинити грошову допомогу.

Що може впливати на призначення грошової допомоги для ВПО:

зміни в складі сім'ї;

зміна даних, що підтверджують особу;

зміна фактичного місця проживання;

придбання житла в інших регіонах, що не належать до окупованих територій або ліній зіткнення;

переселенець або член його сім’ї володіє коштами, сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму;

переселенець або член його сім’ї перебуває на повному державному утриманні;

звільнення та статус безробітного працездатного члена сім’ї, включаючи заявника.

Внутрішньо переміщені особи зможуть просто зайти на портал, зазначити в заявці, що нічого не змінилося в документах, або те, що хочуть припинити виплати допомоги, підписати її електронним підписом та надіслати.

Повідомлення про призначення допомоги або відмову також надходитиме заявнику через портал "Дія".

Зазначається, що такі зміни ліквідують зайві бюрократичні процедури і тисячі людей перестануть витрачати свій час на черги в кабінетах чиновників.

Нагадаємо, що Україна виплачувала пенсії громадянам з ОРЛО, які померли під час пандемії.

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