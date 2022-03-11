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Переселенців зустрічають рятувальники та волонтери: як у Хмельницькому надають допомогу евакуйованим людям

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Переселенців зустрічають рятувальники та волонтери: як у Хмельницькому надають допомогу евакуйованим людям

ДСНС України

З людьми працюють фахівці, які надають їм психологічну та іншу допомогу.

У Хмельницькому рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які евакуйовані з активної зони бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Приймати евакуйованих громадян почали тільки-но з'явилась можливість організувати “зелений коридор”. З того часу з людьми працюють фахівці, які надають їм психологічну та іншу допомогу.

“У Хмельницькому вимушених переселенців першочергово зустрічають рятувальники та волонтери. ДСНСівці допомагають громадянам дістатися до місць ночівлі, а також надають їм психологічну, інформаційну та іншу необхідну допомогу”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС України.

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