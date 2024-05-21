Переселенець відмовився від мобілізації, бо "постраждав через бомбардування Часового Яру": чим це закінчилось

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з Часового Яру, який відмовився від мобілізації, бо "постраждав від бомбардувань і не хоче вбивати людей".

Про це йдеться у вироку Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.

За даними суду, у травні 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Йому дали повістку, проте уродженець Донеччини відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "пройшов медичну лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби, після чого отримав повістку, про що розписався, однак 16.05.2023 р. Не прийшов, так як він морально постраждав під час бомбардування у Часовому Ярі, не готовий служити, не готовий вбивати людей. Просив призначити покарання, не пов`язане з позбавлення волі".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

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