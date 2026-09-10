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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Переселенці купили занедбану хату й перетворили її на дім мрії: його вигляд вражає (відео)

Перш ніж облаштовувати інтер’єр, довелося провести масштабні роботи. Стару підлогу повністю демонтували, а під нею виявили землю та будівельне сміття. До ремонту долучилася вся родина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Хата на Харківщині

Хата на Харківщині

Родина з-під Харкова, яка була змушена залишити свій дім через російську окупацію, вирішила почати життя заново у старій хаті на віддаленому хуторі. Занедбане житло на Харківщині поступово перетворили на комфортний будинок, облаштовуючи його власноруч.

Історією ремонту поділилася редизайнерка Наталі Ал Баз у своєму Instagram.

Ще восени 2021 року сім’я придбала будинок у Циркунах, однак після початку повномасштабного вторгнення плани на спокійне життя довелося відкласти — через окупацію родина виїхала з населеного пункту. Згодом переселенці знайшли інше рішення — придбали стару хату на хуторі, яка потребувала практично повного оновлення.

Перш ніж облаштовувати інтер’єр, довелося провести масштабні роботи. Стару підлогу повністю демонтували, а під нею виявили землю та будівельне сміття. Стіни також очищали й вирівнювали, після чого взялися за нову підлогу та необхідні комунікації.

Не меншої уваги потребувала територія біля будинку. Її розчистили від густих заростей, організували простір і облаштували місця для відпочинку.

До ремонту долучилася вся родина, а професійні знання Наталі допомогли створити майбутній вигляд оселі. Тепер будинок поступово наповнюється деталями, які роблять його більш домашнім: рослинами, текстилем та елементами декору.

«Приводимо до ладу закинуту хату на хуторі на Харківщині та створюємо красу навколо», — розповідає Наталія.

Нагадаємо, українка купила стару хату на Одещині за $5 тисяч і зробила з неї будинок мрії. За словами дівчини, зараз подібне житло коштує вже близько $30 тис.

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