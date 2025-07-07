Переселенці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло на ТОТ: деталі від Шмигаля

Денис Шмигаль

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Переселенці зможуть отримати компенсацію за житло, яке було зруйноване на окупованих територіях. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив посадовець, завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше.

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“Цього року Уряд виділив рекордні та безпрецедентні 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Програма працює, і вже тисячі родин придбали нову оселю”, — зазначив Шмигаль.

Раніше йшлося про те, що в Україні стартував пілотний проєкт щодо створення муніципального житлового фонду для оренди. Першочергово квартири отримають ветерани, родичі загиблих військових, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також працівники освіти, медицини та комунальних служб.

Житлова площа для двох осіб становитиме близько 40 м², і квартири будуть придатні для проживання — з меблями та побутовою технікою. Ціна оренди визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних особливостей. Вона буде значно нижчою за ринкову, тому стане доступною для родин із помірним доходом.

Фінансування ініціативи здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів — у формі кредитів та грантів. Будівництвом житла опікуватимуться територіальні громади.

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«Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім забезпечення житлом, цей проєкт має сприяти адаптації переселенців у нових умовах, а також стимулювати повернення громадян до України.