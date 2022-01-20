Перешіптувались під час уроку: у Вінницькій області директор школи кричав та вдарив по голові учня

Директор школи каже, що проблема у дітях, які "нічого не хочуть робити".

У Вінницькій області в Жабокрицькій сільській школі директор голосно кричав та вдарив по голові учня 7 класу. Це все сталось через те, що діти перешіптувались під час уроку.

Про це розповів потерпілий Тимур та його мати Людмила Данилкіна, пише "Суспільне".

Підліток боїться ходити на уроки

За словами учня 7 класу, все сталось під час уроку трудового навчання. Директор школи помітив, що діти перешіптуються. Тоді він нібито вдарив школяра по голові та голосно кричав на нього. Відео інциденту зняв друг хлопця. Його опублікували в соціальних мережах.

Зараз потерпілий боїться ходити на уроки трудового навчання та неохоче розповідає про інцидент. Однокласник хлопця, який і зняв відео каже, що в той день директор школи розповідав нову тему. Постраждалий перешіптувався зі своїм другом. Це помітив вчитель та почав кричати. Учень 7 класу каже, що їм вже набридла така поведінка педагога, а тому він вирішив опублікувати відео інциденту.

Вчителі у школі знають про проблему

Вчителька географії із Жабокрицької школи Любов Кобиль каже, що педагогічний колектив знає про методи виховання директора, проте нічого не робить. Вона ж робила йому зауваження, але чоловік на це не реагує.

Мати потерпілого хлопчика Людмила каже, що вона звернулась до поліції. Після цього їй зателефонував директор та сказав, що готовий перепросити.

У поліції відкрили провадження, проте директора школи ще не відсторонили

Начальник сектору Крижопільської поліції Андрій Чепіль розповів, що у поліції за фактом нападу на дитину відкрили провадження.

"Кримінальне провадження відкрито за фактом легких тілесних ушкоджень, однак за результатами експертизи можуть змінити правову кваліфікацію на "побої та мордування", — пояснив полісмен.

У Крижопільській селищній раді створили робочу групу та розслідують інцидент, проте директора поки не відсторонили від роботи.

"Поведінка не педагогічна. Але працює понад 20 років. Таких випадків не було. Однозначно рішення будуть кардинальні", — каже заступниця начальника Крижопільського відділу освіти Ганна Годован.

Директор школи каже, що проблема у дітях

Директор школи каже, що він не бив учня, а лише занадто гучно зробив йому зауваження.

"Особливої проблеми з Тимуром не було. Із цим класом проблема — вони нічого не хочуть робити. В мене в майстерні як не буде дисципліни і порядку, а це ж безпека якась, травматизм і так далі", — розповів директор школи Олександр Кришталь.

Схожий інцидент бува два роки тому

Один із учнів цієї школи каже, що директор вже не вперше лупцює дітей. Два роки тому він штовхнув іншого учня, через що той вдарився головою об трубу.

"Це було у класі. Сталася невелика бійка. Я був в стані агресії. Він мене штовхнув і я вдарився", — каже ще один потерпілий Костянтин.

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