Перешкоджали роботі: адвокатку під час спроби зустрічі з клієнтом виштовхали люди у військовій формі

Подробиці події наразі встановлюються.
У Харкові, люди у формі виштовхали адвокатку під час спроби зустрітися з клієнтом. Ситуація трапилася 8 січня.
Відповідні відео опубліковані в Мережі.
Адвокатка прибула до ВЛК при Шевченківському РТЦК та СП, щоб зустрітися з клієнтом, якого напередодні доставили для проходження медогляду.
Однак їй повідомили, що чоловіка вже увезли, адже він "повністю здоровий".
"Мною була викликана поліція для фіксації порушення процедури проведення медичного огляду ВЛК", – повідомила потерпіла.
Нагадаємо, у Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних ТЦК.
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