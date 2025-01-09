Перешкоджали роботі: адвокатку під час спроби зустрічі з клієнтом виштовхали люди у військовій формі

У Харкові, люди у формі виштовхали адвокатку під час спроби зустрітися з клієнтом. Ситуація трапилася 8 січня.

Відповідні відео опубліковані в Мережі.

Адвокатка прибула до ВЛК при Шевченківському РТЦК та СП, щоб зустрітися з клієнтом, якого напередодні доставили для проходження медогляду.

Однак їй повідомили, що чоловіка вже увезли, адже він "повністю здоровий".

"Мною була викликана поліція для фіксації порушення процедури проведення медичного огляду ВЛК", – повідомила потерпіла.

Адвокатку виштовхали люди у військовій формі

Нагадаємо, у Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних ТЦК.

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