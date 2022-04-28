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"Пересидіти" не вдасться": з Луганщини сьогодні евакуювали понад 70 людей (фото, відео)

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"Пересидіти" не вдасться": з Луганщини сьогодні евакуювали понад 70 людей (фото, відео)

Евакуація з Луганщини, фото / Сергій Гайдай

Сьогодні, 28 квітня, з Луганщини у більш безпечний регіон евакуювали 73 людини.

Евакуаційними автобусами сьогодні вивезли понад 70 мешканців області: 27 попаснян, 36 лисичан та 10 сєвєродончан.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не зупинимося, доки всі охочі не будуть в безпеці. Щоденні вмовляння потроху працюють, або ж безпереривні обстріли, або ж відсутність комунікацій. Потроху люди починають розуміти, що "пересидіти" не вдасться, до того ж варто "розв'язати руки" нашим військовим, щоб вони вільно могли давати потужну відсіч рашистам, не думаючи про безпеку мирного населення", - написав він на своїй сторінці в Telegram.

Також Гайдай зазначив, що для тих, хто залишився на Луганщині завезли гуманітарні вантажі.

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