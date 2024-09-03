Перестанови в уряді: до Ради надійшли заяви про відставку трьох міністрів і голови Фонду держмайна

До ВР надійшли заяви про відставку Камишіна, Малюськи, Стрільця і Коваля.

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду держмайна Віталія Коваля.

Про це повідомив у Facebook спікер ВР Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - зазначив Стефанчук.

Заяви про відставку / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Спікер Ради зазначив, що усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Водночас, за словами нардепа Ярослава Железняка, "Мінюст можуть приєднати до Офісу віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, На Мінекологіі піде Світлана Гринчук (зараз заступниця в Міненерго, але була довго в Мінекології)".

Нардеп припускає, що Камишін може піти на підвищення."Правда, не знаю що далі буде з міністерством. По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", – додав Железняк.

Прогноз Железняка / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

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