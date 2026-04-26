«Перестаньте їсти людей»: Sunday Times про випади канібалізму в армії РФ

Шокуючі перехоплення розмов окупантів свідчать про критичний стан армії РФ

Кілька російських солдатів, які воюють на сході України, підозрюються в канібалізмі після того, як взимку у них закінчилися запаси їжі.

Про це пише The Sunday Times з посиланням на перехоплені розмови, надані українською розвідкою.

Одне джерело в українській розвідці заявило, що вони мають докази щонайменше п’яти випадків, коли російські піхотинці з’їли своїх співслуживців.

Також виникають питання щодо психічного здоров’я причетних до канібалізму російських солдатів, яких довели до крайніх заходів психологічні навантаження на полі бою.

Нові звинувачення надходять від українських розвідувальних служб, які заявили, що фахівці з кібербезпеки отримали аудіо- та фотодокази під час пошуку інформації про поле бою в месенджері Telegram. Українська військова розвідка раніше публікувала фрагменти телефонних дзвінків, які є перехопленнями російських комунікацій.

Серед найновіших інцидентів, про які повідомляла газета The Sunday Times, є випадок, коли російського піхотинця, позивного «Хромой», спіймали після вбивства двох солдатів та спроби з’їсти ногу однієї зі своїх жертв під час дислокації поблизу Мирнограда.

Незалежний хірург-спеціаліст переглянув зображення ноги. Він сказав, що травми на фотографії навряд чи були спричинені бойовими пораненнями, такими як вибух.

«Коротше кажучи, один убив двох інших, а потім спробував… відрізав ногу і вже намагався з’їсти одного з них.», — сказав неназваний російських офіцер у перехопленні.

У підсумку інші російські військові ліквідували людоїда.

Дві інші розмови в Telegram включали обговорення окремих випадків канібалізму. В одній розмові, виявленій 3 квітня минулого року, солдат із позивним «Міст» поскаржився своєму командиру на те, що йому доводиться ділити бліндаж з певним солдатом. «Якби він був людиною, він міг би залишатися тут скільки завгодно, але він їв труп, людське м’ясо», — сказав він. «Я мусульманин. Я не хочу, щоб хтось такий заходив до мого укриття».

8 жовтня 2025 року командир підрозділу 1437-го мотострілецького полку звинуватив одного зі своїх підлеглих у канібалізмі під час його дислокації в Удачному, поблизу Покровська. «Якби ти щось сказав, я б тобі вказав, куди йти, де взяти м’яса», — сказав він, пізніше запитуючи: «Чого, бляха, ти їси х*хлів. Перестань, бляха, їсти людей».

В окремому повідомленні, яке українські хакери знайшли в Telegram, начальник штабу 55-ї мотострілецької бригади армії РФ 11 грудня написав підлеглому наказ: «Ніякого алкоголю! Ніяких наркотиків! Ніякого пересування без документів, що посвідчують особу! Ніякого канібалізму!»

Минулого року українські військові опублікували телефонну розмову, сповнену лайливих висловлювань, в якій один солдат звинуватив свого товариша з позивним «Брелок» у вбивстві та з’їданні іншого солдата з позивним «Фома». «Брелок бив його, а потім їв, бляха, два тижні», — стверджував солдат.

Високопоставлене українське військове джерело повідомило, що значна частина бойових дій відбувається на міських полях битв, де мало можливостей для пошуку їжі чи полювання, що ускладнилося особливо суворою зимою, що щойно минула.

