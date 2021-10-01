Припинив дихати і подавати ознаки життя: 2 бригади медиків "повертали" з того світу пацієнта з коронавірусом у Харкові

Припинив дихати і подавати ознаки життя: 2 бригади медиків "повертали" з того світу пацієнта з коронавірусом у Харкові

Чоловіка вдалося реанімувати і доправити до медзакладу.

У Харкові медики швидкої врятували життя пацієнту з коронавірусом, у якого сталася клінічна смерть.

Про це повідомляють у Харківському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так учора, 30 вересня, медики швидкої отримали виклик про те, що 56-річний житель Харкова, хворий на коронавірус, припинив дихати і подавати ознаки життя. На місце прибули дві бригади ЕМД.

Вони заходилися реанімувати чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті. Пацієнта вдалося повернути до життя і доправити до медзакладу.

У Центрі подякували працівникам обох бригад, які врятували життя людини.

Нагадаємо, що у Рівному медики реанімували чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті.

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