Перестрілка між СБУ та ГУР у Києві: генпрокурор зробив заяву

Руслан Кравченко

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Після стрілянини між військовими СБУ та ГУР у Києві, яка сталася 2 вересня, слідчі оголосили перші дві підозри.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві — що заявив генпрокурор

За фактами застосування вогнепальної зброї під час резонансної події підозри оголошено двом учасникам: співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України та військовослужбовцю ГУР МО за ст. 348 КК України.

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Генпрокурор зазначив, що у межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події.

«За минулу добу суспільство вже почуло різні версії того, що сталося. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Наше завдання — встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку», — зазначив Руслан Кравченко.

Слідство наразі триває. Окремо ведеться досудове розслідування за фактом зникнення військовослужбовця РДК ГУР МО України, розпочате ще 2 вересня. Правоохоронці встановлюють повну картину того, що сталося, коло причетних осіб, їхні мотиви та маршрути переміщення, після чого будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.

Стрілянина в Києві — останні новини

Нагадаємо, в Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфліктну ситуацію між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Зеленський вимагає покарання для учасників конфлікту СБУ та ГУР.

Згодом СБУ заявила про протидію збройному опору під час затримання фігуранта справи, тоді як у ГУР наполягають на незаконному викраденні свого бойового командира.

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